Juventus, Yildiz: "Oggi doveva segnare almeno due gol. Voglio puntare sempre l'uomo"

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha parlato in collegamento ai microfoni di DAZN direttamente dall’Unipol Domus di Cagliari dopo il successo per 1-0 dei bianconeri di Thiago Motta.



CON MONTELLA - "Dovevo fare gol? Eh si, oggi dovevo segnarne minimo due… Consigli? Sì, certo, io voglio sempre segnare per la mia squadra.e anche per me, Oggi ho avuto due occasioni, non l'ho fatto, speriamo la prossima”.



PUNTARE L’UOMO - "Voglio fare sempre questo, è il mio gioco".



PIÙ DECISO - "È giusto, qualche volta sì, ma io guardo sempre il mio compagno. Sì, qualche volta sì, ma qualche volta no".