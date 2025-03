Juventus, Yildiz può partire: Jorge Mendes ha già portato 3 proposte

Laentro fine giugno dovrà incassare almenoper evitare che la proprietà Exor debba intervenire con l'ennesima ricapitalizzazione (sarebbe la quarta in quattro anni) che metta a posto l'attuale bilancio che si chiuderà il 30 giugno. Anche per questo alcuni dei giocatori più importanti dell'attuale rosa, in particolare coloro che potrebbero generare unaFra questi c'è, inevitabilmente, ancheè arrivato praticamente a costo zero (al netto dei premi di valorizzazione) nell'estate del 2022 quando la Juventus lo soffiò al Bayern Monaco. Oggie la sua partenza, di fatto, sistemerebbe con una plusvalenza pulita e in un colpo, solo l'attuale bilancio e quello successivo dando margine a Giuntoli anche per operare nel mercato in entrata.

A inizio stagione il suo exploit con la 10 sulla schiena aveva fatto credere ad una centralità assoluta per il presente e futuro del club bianconero, macosì come quella dell'intera Juventus di Thiago Motta,con l'ultimo goal segnato a gennaio e con una titolarità spesso messa in discussione da un ruolo che l'ex allenatore non è riuscito a ritagliargli in campo. Anche per questo il suo agente,Non delle proposte concrete, ma contatti che potrebbero concretizzarsi in estate. Secondo la stampa inglese Jorge Mendes è in contatto con