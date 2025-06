2025 Getty Images

Juventus, Yildiz vota Tudor: "Siamo molto contenti di averlo"

Gianluca Minchiotti

50 minuti fa

Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, parla dal ritiro della nazionale turca. Di seguito ecco le sue parole a Anadolu Ajansi, riportate in Italia da IlBianconero.com.



CHAMPIONS - "Alla Juventus non ci vediamo in nessun’altra competizione che non sia la Champions League. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per raggiungerla. Perché la Juve ha l'obbligo di andare in Champions'



TUDOR - "È una persona fantastica e, come allenatore, mi è stato molto d’aiuto. Siamo molto contenti di averlo con noi".



Yildiz, classe 2005, nella stagione 2024-25 ha giocato 47 partite, segnando 8 goal in maglia bianconera. In totale, con la prima squadra della Juventus Yildiz ha totalizzato 79 gare, realizzando 12 reti.