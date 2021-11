Dopo il ko in campionato contro il Verona, che fa seguito a quello casalingo contro il Sassuolo, la Juventus di Allegri si rituffa in Champions League, dove è a punteggio pieno e dove può strappare il pass per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo.



Di fronte lo Zenit San Pietroburgo di Semak, che ha fuori Douglas Santos ma che può contare su Claudinho e Azmoun. Per Allegri, invece, out Mattia De Sciglio, Kean e Ramsey, mentre sono fuori dalla lista Luca Pellegrini e Kaio Jorge. All’andata è stato fondamentale Kulusevski, che questa sera dovrebbe partire dalla panchina, mentre Chiesa e Bernarderschi dovrebbero agire sugli esterni.



Juventus-Zenit (Ore 21, visibile su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 252)



Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Dybala.



Zenit: Kritsyuk; Chistyakov, Lovren, Rakitskiy; Sutormin, Barrios, Wendel, Kravaev; Mostovoy, Claudinho; Azmoun.