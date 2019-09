Il calciomercato ha chiuso i battenti da meno di 24 ore e si è portato con sé tante storie. Come quella che poteva portare il terzino del Manchester City e della nazionale Zinchenko alla Juventus. Paratici ci aveva provato seriamente per il talento classe 1996, un corteggiamento che si è andato a scontrare contro Pep Guardiola. Che ha convinto Zinchenko a rinnovare con il City, rifiutando tutte le offerte arrivate per lui.