We're looking forward to welcoming @JuventusFCWomen to Meadow Park in August pic.twitter.com/yMgSBYTYuB — Arsenal Women (@ArsenalWFC) 3 luglio 2018

Un'annata pazzesca, quella dellaCulminata con lo scudetto grazie alla vittoria finale contro il Brescia ai rigori. Le ragazze di Rita Guarino ora hanno intenzione di onorare al meglio la, e in attesa di scendere in campo tra le principali formazioni europee, ecco un'amichevole di lusso: il 5 agosto, infatti, saranno di scena a Londra per il match contro