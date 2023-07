nella nostra gallery

Con Christian Kabasele fanno 19: il Watford e l'Udinese, squadre controllate dalla famiglia Pozzo, hanno concluso l'ennesima operazione di mercato sull'asse Londra-Udine, per ovviare alla partenza di Becao in direzione Fenerbahce. Cogliamo l'occasione, citando il lavoro dei colleghi di Transfermarkt, per riepilogaretutti i giocatori che dagli Hornets sono arrivati in Italia per vestire bianconero. Solo da Napoli e Roma (20 e 29) l'Udinese ha prelevato più giocatori rispetto al Watford.