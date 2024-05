Kabic palleggia da solo in campo durante la commemorazione del Grande Torino: tifosi inferociti

, attaccante serbo classe 2004 del Torino,, gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Nulla di particolare, se non che era da solo, unica persona sul rettangolo verde, e già questo avrebbe dovuto accendere un campanello d'allarme., ovvero 75 anni fa. I tifosi non l'hanno presa bene e hanno cominciato ad attaccarlo sui social network.

#Kabic che palleggia come un giocoliere durante un momento di commemorazione è l’emblema che la società non esiste e non fa capire cosa voglia dire arrivare a Torino. — CuoreToro.it (@Cuore_Toro) May 3, 2024

Da quando è arrivato in Italia, in prestito dalla Stella Rossa di Belgrado, Kabic ha raccolto appena una presenza in Primavera e solo convocazioni con la prima squadra di Ivan Juric.