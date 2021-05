Oliver Kahn, che nel 2022 diventerà presidente del Bayern Monaco, parla ai microfoni della Bild: "Chi parla del possibile acquisto di Haaland non capisce la situazione. Un giocatore che costa più di 100 milioni di euro è attualmente inimmaginabile per il Bayern. Abbiamo Lewandowski che ha ancora un contratto di due anni qui e le sue prestazioni sono fuori discussione: ha segnato 39 gol in Bundesliga. Anche solo per questo mi sembra assurdo preoccuparci di Haaland".