Es war schön, dass Robert Lewandowski heute noch einmal bei mir im Büro vorbeigeschaut hat. Wir haben uns über alles unterhalten, gehen im Guten auseinander und werden auch in Zukunft in Kontakt bleiben. — Oliver Kahn (@OliverKahn) August 2, 2022

è tornato a, ma solo per salutare il, CEO dei bavaresi, ha dedicato un messaggio al nuovo attaccante del: "E' stato bello che Lewandowski sia passato di nuovo nel mio ufficio oggi. Abbiamo parlato di tutto, ci siamo lasciati in buoni rapporti e resteremo in contatto in futuro. Robert e il Bayern, quella era ed è una storia speciale e di successo. Gli auguriamo tutto il meglio al Barcellona".