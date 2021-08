Ter a fé dentro do coração é o primeiro passo para que todos os seus sonhos se tornem realidade. Por isso, lute sempre por tudo o que você mais deseja. Com a fé e a coragem você alcançará todos os seus objetivos de vida. Obrigado, meu Deus! Juntos até 2026. Forza, Juve! pic.twitter.com/fAA9dqIQSl — Kaio Jorge (@kaiojorgeramos) August 18, 2021

, attaccante che laha prelevato dal, celebra sui social i primi giorni in bianconero: "Avere fiducia nel tuo cuore è il primo passo per realizzare tutti i tuoi sogni. Pertanto, combatti sempre per ciò che desideri di più. Con fede e coraggio raggiungerai tutti i tuoi obiettivi nella vita. Grazie Dio! Insieme fino al 2026. Forza, Juve!".