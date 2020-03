Arrivano conferme sull'interesse della Juventus per Kaio Jorge. Come si legge su Tuttosport, il ds bianconero Paratici sta seguendo con attenzione l'attaccante brasiliano del Santos (classe 2002): "Sono contento che la Juventus sia interessata a me, tutti vogliono giocare in Europa. Ma ora resto concentrato solo sul Santos". Su di lui ci sono anche Real Madrid, Lipsia e PSV Eindhoven.