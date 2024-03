Kaio Jorge in lacrime dopo il rigore sbagliato. E' il primo rigore sbagliato in stagione dal Frosinone

"Non deve accadere di discuterne. Solitamente il rigorista è Soulé e poi Cheddira e in caso Kaio Jorge, non bisogna mai creare discussioni. Enzo Barrenchea è andato a prendere la palla, ma non doveva battere il rigore. E' un episodio negativo". Ha commentato con queste parole Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, la situazione caotica venutasi a creare prima dell’errore dagli undici metri di Kaio Jorge che a tempo quasi scaduto ha negato il pareggio sul campo del Sassuolo. Un pari che avrebbe assunto un significato fondamentale in chiave salvezza per i ciociari.



IL PRIMO ERRORE - Il calciatore brasiliano è scoppiato in un pianto a dirotto al termine del match, consolato dai suoi compagni di squadra. Il suo è il primo errore dagli undici metri per il Frosinone in questa stagione, visto che i precedenti 8 tentativi tra campionato e Coppa Italia erano stati trasformati. Il capocannoniere dagli 11 metri è Matias Soulé, che realizzato 4 reti, seguito dalle 2 di Walid Cheddira e dagli uno a testa dello stesso Kaio Jorge e Harroui.



I NUMERI - Nel corso di questa stagione, Kaio Jorge - che è arrivato al Frosinone in prestito dalla Juventus fino al prossimo 30 giugno - ha collezionato un totale di 18 apparizioni nella Serie A 2023/2024 con un bottino di 3 gol.