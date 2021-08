Kaio Jorge, nuovo acquisto della Juventus, fresco di annuncio, ha firmato il suo contratto che lo legherà ai bianconeri sino al 2026. Queste le prime parole dell'ex Santos a JTV: "Sono molto felice di essere qui. È il mio sogno sin da piccolo. Mi aspetto di restare a lungo nella Juve. La Juve è una grande squadra, una delle più grandi d’Europa. Giocare nella Juve è sempre stato il mio sogno. Arrivo per lottare per dei titoli, e spero di essere apprezzato e di diventare un campione qui alla Juve".



OBIETTIVO - "Il mio obiettivo è segnare molto e aiutare i miei compagni meglio che posso e, se Dio vorrà, vincere titoli importanti come la Champions League".



LE CARATTERISTICHE - "Ho conosciuto già i miei nuovi compagni e l'allenatore, mi hanno accolti tutti molto bene. Spero di allenarmi a breve con loro. Sono un giocatore tattico, intelligente, in campo mi muovo molto. Ho grande facilità a segnare".



SUL 21 - "Ho scelto il numero 21 perché lo hanno indossato grandi giocatori qui: Pirlo, Dybala, Zidane, Higuain. Quindi spero di segnare molto con questa maglia".



RINGRAZIAMENTI - "Tifosi? Voglio ringraziarli per come mi hanno accolto così come ringrazio i miei compagni per l’ottima accoglienza. Il mio obiettivo è segnare e aiutare i miei compagni meglio che posso e, se Dio vorrà, vincere trofei come la Champions League".