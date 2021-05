Nella lunga rincorsa a Kaio Jorge, il gioiellino del Santos con il contratto in scadenza tra appena 7 mesi, il Napoli ora deve fare i conti con l’Atletico Madrid. Il nazionale verdeoro, campione del Mondo Under 17, sta soppesando le proposte prospettate ai suoi rappresentanti in questi ultimi mesi. Ha soltanto 19 anni, un repertorio tecnico di prim’ordine, ma ha fatalmente bisogno di tempo per conquistarsi uno spazio da protagonista nel calcio europeo. Questo il Napoli lo sa benissimo e sta sfidando la concorrenza (soprattutto quella dei colchoneros) ben sapendo che il giocatore non chiede solo un contratto da top player, ma cerca soprattutto un progetto che gli permetta di scoprire il nuovo mondo senza assilli intorno a lui. Nei piani del club di Aurelio De Laurentiis c’è anche l’idea di aspettare fine anno, ma nelle ultime ore da Madrid è partita una vera e propria offensiva. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club della famiglia Gil è disposto a prenderlo subito. Insomma, ormai c’è aria di sorpasso, forse sarà quello decisivo.