Caio, tra i più comuni nomi latini. Talvolta stereotipo della persona qualunque, spesso associato ai compagni Tizio e Sempronio. Può capitare però che Caio diventi Giulio Cesare e acquisisca, rapidamente, fama e autorità., che da settimane ha messo gli occhi su di lui, puntando sul brasiliano come elemento perfetto per completare l'attacco. All'esperienza di Ibrahimovic e Giroud, infatti, Massara e Maldini intendono aggiungere freschezza e gioventù. Requisiti ai quali Kaio Jorge risponde perfettamente, come confermano gli 8 gol e 3 assist in 27 partite in questa stagione.. Ma il Santos ha idee diverse e intende monetizzare:Cifra che permetterebbe al Milan di provare ad anticipare anche la folta concorrenza. A partire dall'Italia, dove. La presenza di Ronaldo, sbarcato nelle scorse ore a Torino e sempre più orientato verso la permanenza, esclude grandi colpi in attacco. L'operazione Kaio Jorge, dunque, è un duplice affare tecnico ed economico:. Nelle scorse ore il presidente del Santos, Andres Rueda, aveva svelato l'inizio di una trattativa per il proprio attaccante.. L'obiettivo è anticipare la concorrenza e mettere le mani su Kaio. Merce rara, alla faccia del comune Caio.