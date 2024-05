Kaiserslautern-Bayer Leverkusen: probabili formazioni, dove vedere la finale di DFB Pokal in tv e streaming

Getty

La stagione perfetta delè stata rovinata dall'Atalanta in finale di Europa League, ma la squadra di Xabi Alonso può prendersi comunque un altro pezzo di storia vincendo la Coppa di Germania (DFB Pokal) e centrando il double con il campionato vinto da imbattuta. Di fronte il, formazione tredicesima in Zweite Bundesliga (seconda divisione), in una gara che si preannuncia a senso unico, pur essendo una finale.: Kaiserslautern-Bayer Leverkuse: sabato 25 maggio 2024: 20.00: Sky Sport (256)

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Kaiserslautern-Bayer Leverkusen su NOW

GUARDA SU NOW

: Sky Go, NOW- La finalissima della Coppa di Germania sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (256). Kaiserslautern-Bayer Leverkusen sarà visibile in diretta streaming su Sky Go e su NOW, il servizio streaming on demand di Sky. In entrambi i casi andranno scaricate le rispettive app su smartphone e tablet, oppure collegarsi ai portali tramite pc o notebook.

Segui Kaiserslautern-Bayer Leverkusen su SKY

Guarda su SKY

: Krahl; Touré, Kraus, Tomiak; Ronstadt, Kaloc, Raschl, Puchacz; Ritter; Hanslik, Redondo. All. Funkel.: Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Adli, Grimaldo. All. Xabi Alonso.