I tifosi del Monza sognano in grande. E così negli ultimi giorni ha preso a circolare il nome di Kakà. Tuttavia, è difficile immaginare che il brasiliano, dopo aver dichiarato di voler restare in Brasile per ragioni familiari, cambi idea per tornare a giocare in serie C. Certo la capacità persuasiva di Berlusconi è nota, ma forse nel caso di Kakà sta galoppando troppo. Sempre secondo il Corriere dello Sport, anche per dirigenza e panchina sono rimbalzati diversi profili. Ad esempio Brocchi come tecnico, Filippo Galli per il vivaio e pure Sogliano come direttore sportivo.



Ieri, per, Galliani ha voluto stoppare ogni voce: "Tutti mi parlano bene dell’allenatore Zaffaroni, del ds Antonelli e anche del responsabile del settore giovanile Colacone. Il Monza è ben gestito e non c’è alcuna necessità di cambiare. Ho spronato Antonelli a prendere qualche giocatore. Ma non bisogna alterare gli equilibri dello spogliatoio, visto che la squadra è già prima in classifica".