Ricardo Kakà e sbarcato a Milano, con un volo proveniente da San Paolo atterrato all'aeroporto di Malpensa. L'ex campione del Milan potrebbe incontrare nelle prossime ore la nuova dirigenza, rappresentata da Leonardo e Maldini, e ha parlato anche a calciomercato.com dei suoi progetti per il futuro: "Sono sempre contentissimo di tornare a Milano, è sempre bello essere qui. Non ho ancora sentito Leonardo per un possibile ruolo nel Milan, ci siamo parlati perchè siamo amici, ma oggi la mia priorità è stare vicino ai miei figli in Brasile; ancora voglio capire che cosa fare una volta rientrato nel calcio".



Kakà ha poi aggiunto: "Perchè non si è concretizzato un mio ritorno con la vecchia società? Sempre perchè in questo momento la mia priorità sono i figli. Ovviamente sono molto contento del ritorno al Milan di molti miei ex compagni, come Leonardo e Maldini. Gattuso? Sono contentissimo che sia lui l'allenatore, per la grinta che ha e la cultura del lavoro che ha portato. Ora speriamo che arrivino anche i risultati, col Napoli è stata una bellissima partita. Sarà emozionante essere a San Siro per vedere Milan-Roma, mi aspetto una vittoria".