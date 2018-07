Ricardo Kakà, ex fantasista del Milan, commenta a ESPN l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Per il campionato è eccellente, è un grande nome del calcio e attirerà gli occhi sulla Serie A. Spero che quanto fatto dalla Juventus incoraggi gli altri club, in particolare il Milan che in interessa, a fare una ristrutturazione non solo in campo ma nell'intera struttura del club. La Juve è un caso speciale, nonostante tutti i problemi del calcio italiano e la crisi nel paese, è riuscita a ristrutturarsi e a essere un grande club, a livello nazionale e internazionale".