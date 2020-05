Intervenuto in diretta Instagram con Carlo Pellegatti, Kakha Kaladze è tornato con la memoria alla finale di Champions persa nel 2005 a Istanbul contro il Liverpool: "Eravamo disperati. Quando vincevamo 3-0 pensavamo di avercela fatta, ma questo è il calcio. Festeggiamenti al 45'? Non è assolutamente vero, anzi Ancelotti ci disse che dovevamo fare meglio".



SUL MILAN ATTUALE - "Come tutti i tifosi non sono abituato a vedere un Milan così, ma so che la proprietà ha grandi progetti. Il Milan non può essere quello di adesso, deve lottare per grandi traguardi".