Kaladze punge il suo Milan: 'Strano l'addio di Maldini. Cosa serve per tornare grandi in Europa...'

Campione d’Italia e d’Europa con la maglia del Milan ieri, punto di riferimento della politica della sua Georgia e sindaco della capitale Tbilisi oggi, Kakhaber Kaladze è stato l’ultimo protagonista del programma di Radio Serie A con RDS “Storie di Serie A”. Ecco un’anticipazione dell’intervista ad Alessandro Alciato concessa dall’ex difensore rossonero: “Quella di oggi è una bella squadra. Spero possa restare in alta classifica e qualificarsi alla prossima Champions League. Per essere competitivi anche in Europa, tuttavia, c’è bisogno di acquisti importanti".



MALDINI - Kaladze ha espresso pure la sua opinione sull’addio di Paolo Maldini, avvenuto il 6 giugno 2023, quando il patron del Milan Gerry Cardinale decise di dare il benservito all’ex direttore dell’area tecnica al termine della stagione scorsa: “Onestamente non riesco ad immaginare un Milan senza di lui e viceversa. Il suo allontanamento è stato molto strano: ha fatto bene e con lui il Milan ha iniziato a crescere”.



LA CARRIERA - Kakhaber Kaladze ha indossato la maglia del Milan dal gennaio 2021 all’estate del 2010: ha collezionato un totale di 284 partite, con un bottino di 13 reti. Ha chiuso la sua esperienza in rossonero con uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, due Champions League, due Supercoppe Europee ed un Mondiale per club.