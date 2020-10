Calciomercato.com e Moneyfarm vi presentano sette trasferimenti della finestra di mercato estiva del 2020.Un colpo da novanta per sopperire agli addii di due punte come Pazzini e Stepinski e un giocatore di qualità come Pessina., in una sessione caratterizzata soprattutto dalle uscite. Tanti i calciatori che hanno lasciato il Veneto: dai prestiti scaduti come il già citato Pessina e Verre alle cessioni importanti come Rrahmani, Amrabat e soprattutto Kumbulla. La squadra sorpresa dell'anno scorso andava rivoluzionata, e il patron Setti ha regalato un inaspettato colpo finale. "Serviva fantasia, l'opportunitàè venuta tramite il direttore sportivo D'Amico" ha spiegato. "E' un colpo importante per il Verona. Quanto è costato? Molto, fuori categoria, ma abbiamo fatto una pazzia perché è un investimento, è nostro ed è importante"."L’indice Moneyfarm si basa su un algoritmo che permette di stimare il valore di ogni calciatore e confrontarlo alle condizioni economiche dello scambio e del contratto, così da offrire una lettura più scientifica dei colpi di mercato di questa stagione 2020/2021.”Il 32enne attaccante croato arriva a titolo definitivo all'Hellas Verona con un. Nonostante l'età, portarlo a casa a costo zero è un buon colpo per i gialloblù, che si aggiudicano una prima punta forte nel gioco aereo.. Pesano invece in negativo le statistiche di performance non costanti e alcuni infortuni fisici che hanno condizionato la sua carriera.(negli ultimi 2 anni ha collezionato appena 9 reti e 3 assist in 43 presenze).che si porta a casa un gran bagaglio di esperienza per un investimento limitato, di qui il Moneyfarm Score alto attribuito dal nostro modello di valutazione.Già, un'opportunità.. I gialloblù hanno battuto una folta concorrenza: in Serie A, nelle settimane precedenti ci aveva (ri)pensato la, alla ricerca di un vice-Dzeko, il, che ha poi ripiegato su Bonazzoli., per un Hellas che dopo l'exploit dell'anno scorso intende confermarsi.. Già, l'Atletico Madrid. Poco fortunata la parentesi spagnola nel 2018-2019, con sole 17 presenze e 2 gol. In gialloblù Kalinic sarà tra gli elementi di maggior spessore a disposizione di Juric: un'ottima occasione per rilanciarsi dopo stagioni deludenti, specie in Serie A. Si pensi al Milan, che - dopo le spese folli dell'estate 2017 e il colpo a sorpresa Bonucci - rinunciò ad Aubameyang per puntare sul croato, ricevendo in cambio soli sei gol in 31 partite. Si pensi anche alla Roma, che lo acquistò lo scorso anno: il bottino finale parla di 5 reti in 15 presenze. A Verona, invece, Juric lo potrà utilizzare nel suo 3-4-2-1 o in un 3-4-1-2 in coppia con Di Carmine. Moneyfarm è una società di Gestione del risparmio scelta da oltre 40.000 investitori in Europa. Grazie al suo sistema innovativo e altamente tecnologico è stata nominata miglior consulente finanziario indipendente in Italia per cinque anni consecutivi.