Nikola Kalinic, attaccante della Roma, ha parlato a Sky Sport al termine del match giocato contro il Cagliari: "Io ho giocato come sempre. Provo a dare tutto per la squadra, il 100%. Oggi era importante vincere perché qua è sempre difficile giocare. Abbiamo fatto una buona partita. I tre punti sono molto importanti. Il rapporto con Dzeko? Noi parliamo sempre. Non è facile fare sempre gol. Io anche all’Atletico non ho giocato tanto. Questo gol è importante per me e per la squadra perché abbiamo vinto. Quarto posto? Vediamo, giochiamo partita per partita. Pensiamo alla Sampdoria e non guardiamo tanto avanti. Futuro nella Roma? Devi parlare con il club non con me. Io qui sono felice. Penso solo a giocare a calcio e alla squadra".