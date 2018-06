Da un'all'altra, da un estremo all'altro, dal ritiro dia quello di, rimanendo coerente con se stesso e con le sue scelte. Sbagliate. Era il 17 agosto, e Nikoladisertava l'allenamento mattutino della, senza alcun preavviso, senza spiegazioni, senza motivazione alcuna. Il giorno dopo, ecco il provvidenziale certificato medico da, il saluto alla Viola e il passaggio al. Il contratto della vita, il sogno rossonero che si realizza, la 7 del suo idolo, Andry. E poi? Poco, pochissimo: 6 gol e 6 assist in 41 partite, con la ciliegina sulla torta dell'autorete in finale di Coppa Italia contro la Juve, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. MChi fa il calciatore sogna, anche solo per qualche minuto, di calpestare il prato verde in un Mondiale con la maglia della propria nazionale indosso. La Croazia lo ha cacciatao dopo il suo "no" : troppo poco giocare uno scampolo di gara contro la, meglio stare seduti in panchina. Il ct Dalic, a parole, lo scagiona: "Ha mal di schiena, non è d'aiuto". Ma coi fatti, lo manda a casa.La voglia di essere il protagonista buono,, il paladino, non riuscirci e trasformarsi inesorabilmente nell'antagonista, il problema,. Tante aspettative non rispettate, tanti i milioni investiti che non hanno dato frutto, tanti fischi e tante polemiche. Pochi, invece, i, quelli che contano se sei un attaccante, quelli che contano se indossi la maglia numero 7 del. Una pressione enorme per delle spalle che, in rossonero, si sono dimostrate fragili; tanto che Gattuso è riuscito da "anticipare" il ct della Croazia Dalic.(7 mesi esatti dopo l'assenza ingiustificata nel ritiro viola), l'allenatore delsi presentava in conferenza stampa alla vigilia della sfida cole annunciava l'esclusione dalla lista dei convocati di Kalinic, apparso svogliato in allenamento. Un segno del destino, insomma; un'anticipazione di quel che è successo oggi, 18 giugno 2018. E ora?- Nikolanon è mai stato ritenuto incedibile dalla società rossonera, pronta ad ascoltare offerte per l'ex. Ilci sta pensando, così come diversi club ine in. Certo, la vetrina delavrebbe fatto comodo al Milan per rivalutare un giocatore dopo una stagione flop. E invece no, c'è stata la degna chiusura di un anno orribile.@AngeTaglieri88