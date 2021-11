Un ruolino impressionante.in questa stagione:to e in questo lasso di tempo i rossoneri non hanno mai incassato una rete.una statistica incredibile perche grazie al lavoro sapiente di Stefanosta cominciando ad imporsi in maniera sempre più rilevante in prima squadra, dopo gli esordi dell'anno scorso in Primavera, ea causa della prolungata assenza per infortunio dei difensori centrali:mettendo a refertonella stagione di debutto in Italia, spesso in una posizione nella quale non era avvezzo a giocare.- Poi in estatee investe: come spesso gli capita, Kalulu viene ad essere utile quasi per caso inizialmente, per necessità più che per voglia. Ma quando entra,di squadra.nella quale sfiora il gol della vittoria,anche qui andando vicino al clamoroso centro del 2-1, doponella quale ha messo a segno, con la complicità di Mbemba:offrendo spesso prestazioni che lo fanno rientrareSenza dimenticare il dato della porta inviolata con lui in campo:. E Pioli se ne sta accorgendo.@AleDigio89