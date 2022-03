Il protagonista che non ti aspetti.con un gol, il primo in campionato, tanto bello quanto importante per la corsa allo scudetto. Un 'piattone' di destro a giro sull'angolo più lontano a lasciare impietrito l'ottimo Vicario. E' proprio il più giovane della truppa rossonera a scacciare vecchi fantasmi e paure perché per lunghi tratti l'Empoli ha dato la sensazione di poter ripetere quanto aveva fatto l'Udinese a San Siro due settimane fa.- Stefano Pioli, in conferenza stampa, aveva chiesto anche delle vittorie meno belle. Ed è stato subito accontentato. Il Milan, dopo un avvio convincente, una volta trovato il gol si è abbassato troppo a difesa del risultato. Alla ripresa degli allenamenti il tecnico emiliano analizzerà certamente un aspetto da migliorare: certe partite vanno chiuse altrimenti il rischio beffa è sempre dietro l'angolo. Ma nella gelida notte di San Siro il Milan può portare a casa, oltre i tre punti fondamentali,esplosività, capacita di difendere a campo aperto, buone doti in elevazione. E sta migliorando molto anche dal punto di vista tecnico. Pagato 450 mila euro al Lione ( premio valorizzazione), ora vale non meno di 20 milioni di euro. Un piccolo capolavoro sul mercato firmato dall'area scouting e dal duo Maldini-Massara.Perché un talento cosi va blindato senza esitazioni.