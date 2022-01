Intervistato da Bein Sports, il difensore del Milan Pierre Kalulu racconta il suo arrivo in rossonero nell'estate del 2020: "Ci ho messo un po' a realizzare, perché la squadra dove sono arrivato io non era più quel grande Milan; però mi ha colpito subito il grande entusiasmo che c'è intorno a questo club. Sappiamo tutti che ci vuole tempo per adattarci a quello che ci viene chiesto, ma credo di essere sulla strada giusta".



IL SI' AL MILAN - "Scegliendo il Milan mi sono preso un rischio, ma anche al Lione avevo qualche dubbio sullo spazio che avrei potuto avere. Così ho scelto di andare in una squadra che rappresenta un sogno per ogni giocatore. La corsa scudetto? L'Inter è avanti, ma dopo due grandi stagioni abbiamo entusiasmo e un gruppo che non è cambiato molto. L'anno scorso è stata dura, ma saranno i particolari ad essere decisivi. Desailly? Mi fa sempre piacere il paragone con lui, ma rimango sempre concentrato sul mio lavoro".