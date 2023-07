Sono rimasti al palo, finora, ma promettono di essere protagonisti nella seconda parte d’estate. Sono i parametri zero rimasti tali dopo più di 15 giorni dall’effettiva scadenza del loro contratto. In realtà questi giocatori avrebbero potuto accordarsi con i nuovi club fin dallo scorso gennaio eppure sono ancora oggi senza un impiego. Per alcuni le offerte sono arrivate, e anche copiose, ma per vari motivi nessuna si è concretizzata. Altri invece aspettano che i club, con l’acqua alla gola, possano rivolgersi a loro nelle ultime settimane. Non è un caso che sempre più spesso capiti che i parametri zero si accordino con i loro prossimi club solo alla fine dell’estate, basta citare l’esempio di Andrea Belotti, per tutta l’estate 2022 a spasso, e poi accasatosi alla Roma a fine agosto. La speranza per loro, i migliori parametri zero rimasti senza squadra, è che qualcuno scommetta ancora su di loro. Vediamo chi sono quelli più interessati nella GALLERY sottostante.