Daichi Kamada era praticamente un nuovo giocatore del Milan, ma il cambio di rotta a livello dirigenziale con l'addio di Maldini e Massara e qualche problema a livello burocratico hanno fatto arenare la trattativa.



VECCHIA FIAMMA - Torna allora di moda la pista Atletico Madrid: i Colchoneros sono in procinto di lasciar partire definitivamente Joao Felix dopo il prestito al Chelsea, non c'è feeling con Simeone, e allora il giapponese può arrivare a parametro zero in una delle due squadre (l'altra è il Borussia Dortmund) che erano state rifiutate per dire sì al Milan.