Che un giocatore possa essere accostato al premio Nobel è quantomeno una novità. Eppure, dalla Germania arriva una storia curiosa che lega la massima onorificenza che una persona può ricevere per aver fatto fare un passo avanti all’umanità e il calciomercato. Interpellato dalla Bild, il premio Nobel per la chimica nel 2021, Benjamin List, ha voluto fare un appello a Daichi Kamada, stella dell’Eintracht Francoforte, la sua squadra del cuore.



Il giapponese è in scadenza di contratto e, secondo i media inglesi, è stato avvicinato in primis dal Tottenham ma sulle sue tracce ci sono anche Liverpool e Newcastle. Ventiseienne, Kamada ha già messo a referto 13 gol e 5 assist nelle 30 gare stagionali. Le trattative per il rinnovo stagnano e allora il dottor List ha deciso di scendere in campo con una proposta irrifiutabile.



"Gli darò tutto quello che vuole, anche la mia medaglia del premio Nobel, basta che resti con noi. Se decidesse di andarsene dall’Eintracht, mi spezzerebbe il cuore. Per questo motivo metto in palio il mio premio, se rimane può averlo", ha detto tra il serio e il faceto.