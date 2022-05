A lungo accostato alla Roma sul mercato nei mesi scorsi, Boubacar Kamara ha annunciato l'addio al Marsiglia. Il centrocampista classe '99 ha parlato ai microfoni del canale francese Telefoot: "Dopo lunghe riflessioni ho deciso di non prolungare il contratto, di lasciare l'OM alla fine della stagione. È la decisione migliore per la mia carriera. Voglio evolvermi per scoprire una nuova sfida. Ho scelto il mio futuro club, presto lo saprete". Non si tratterà della Roma ma molto probabilmente dell'Atletico Madrid.