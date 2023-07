Continuano a susseguirsi le indiscrezioni di mercato, tra le quali spicca sicuramente l'interessamento del Bayern Monaco per Harry Kane. I bavaresi sono in cerca di un centravanti e quello del 9 inglese è un profilo assai gradito. A rinforzare questa pista ci ha pensato Jamal Musiala, fantasista del Bayern, intervistato dalla testata tedesca Bild. Il giocatore tedesco ha dato la sua opinione sul possibile affare di mercato: "Ha giocato per molti anni ai massimi livelli in Premier League. Molte squadre vorrebbero un giocatore così. Farebbe molto bene con noi."