Un rigore guadagnato e trasformato da Harry Kane decide Tottenham-Chelsea, semifinale d'andata della coppa di lega inglese. Sarri, oggi senza Morata fermato da un problema fisico, avrà la possibilità di ribaltare il risultato nel ritorno in programma il prossimo 24 gennaio a Stamford Bridge. Mercoledì sera si gioca l'andata dell'altra semifinale tra i campioni d'Inghilterra del Manchester City e la sorpresa Burton Albion, squadra di terza serie.



Coppa di lega inglese - Andata semifinale



Tottenham-Chelsea 1-0

GOL: 27' rig. Kane (T)

TOTTENHAM: Gazzaniga; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose; Winks (90' Skipp), Sissoko, Eriksen (91' Llorente); Alli, Kane, Son (79' Lamela). (A disp. Walker-Peters, Davies, Lloris, Foyth). All. Pochettino.

CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso,; Kanté, Jorginho, Barkley (76' Kovacic); Willian (63' Pedro), Hazard, Hudson-Odoi (80' Giroud). (A disp. Caballero, Zappacosta, Ampadu, David Luiz). All. Sarri.

Arbitro: Oliver.

Ammoniti: Kepa, Winks, Sanchez, Lamela.