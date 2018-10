Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti del Tottenham, Harry Kane, ha parlato della sfida di Champions contro il Barcellona.



"Loro sono una squadra fantastica, hanno Lionel Messi che è un grande giocatore. Ma noi l'anno scorso abbiamo dimostrato di poter sconfiggere i top club, soprattutto in casa nostra: non vediamo l'ora che arrivi questa sfida, ma sappiamo che sarà comunque una dura prova. Per noi sarà importante avere la convinzione di potercela fare. Nella scorsa stagione siamo partiti alla grande in Champions, battendo il Borussia Dortmund in casa. Quest'anno non abbiamo iniziato bene, perdendo con l'Inter a San Siro. Ma dobbiamo riprenderci".