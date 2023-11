Il primo Klassiker non si scorda mai. E la sensazione che arriva al termine della grande sfida del Signal Iduna Park è che, oltre alla rinnovata certezza che chi vorrà interrompere il monopolio domestico del Bayern Monaco dovrà fare nuovamente i conti con gli uomini di Tuchel, l’impatto che Harry Kane lascerà sul pianeta Bundesliga sarà memorabile. Una tripletta per abbattere un Borussia Dortmund che deve fare ancora meno paura al Milan nella corsa alla qualificazione agli ottavi di Champions League e per entrare nei libri di storia del calcio tedesco. Da quando è arrivato, è già il terzo hat-trick in Germania.



MEGLIO DI LEWA - L’ex capitano del Tottenham mette in ghiaccio una partita stappata dopo appena 4’ da Upamecano e cancella l’umiliante eliminazione dalla Coppa di Germania per mano del Saarbrucken in settimana: sale a quota 15 gol e nessuno prima, nemmeno bomber divenuti iconici come Gerd Muller o Robert Lewandowski, erano riusciti a segnare così tanto nelle prime 10 giornate. Il Bayern risponde d’autorità all’ennesimo successo del sempre più sorprendente Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e spedisce a -5 gli storici rivali e a -6 un Lipsia sorpreso dal Mainz: la firma di Kane - che sale a 17 in stagione, considerando pure le coppe - è indelebile.