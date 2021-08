L'esclusione per la gara contro il Manchester City è stato un indizio in più della separazione tra Harry Kane e il Tottenham. Il giocatore ha fatto sapere dall'inizio del mercato di voler cambiare squadra, gli Spurs sono pronti a valutare offerte monstre e proprio il City è uno dei club che si è fatto avanti per l'attaccante inglese. La prima proposta è stata respinta, ma presto potrebbe arrivarne un'altra.