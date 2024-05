Kane vince la Scarpa d'oro 2024. Battuto Guirassy, Lautaro in top 5

La scapra d'oro 2023-24 ha un padrone ufficiale: si tratta diche ha vinto l'edizione di questa stagione succedendo nell'albo d'oro a Erling Haaland che quest'anno si è fermato al 4° posto. Il bomber del Bayern Monaco, nonostante non abbia vinto nessun trofeo in questa stagione, ha però chiuso la stagione con 44 gol segnati in totale, ma ai fini della scarpa d'oro ben 36 in Bundesliga.Questa la classifica finale della Scarpa d'Oro:28) PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Marsiglia/Francia)34 punti - 17 gol (coefficiente x 2)28) ANTE BUDIMIR (Osasuna/Spagna)

34 punti - 17 gol (coefficiente x 2)28) HEUNG-MIN SON (Tottenham/Inghilterra)34 punti - 17 gol (coefficiente x 2)26) SANTIAGO GIMENEZ (Feyenoord/Olanda)34,5 punti - 23 gol (coefficiente x 1,5)26) KEVIN DENKEY (Cercle Bruges/Belgio)34,5 punti - 23 gol (coefficiente x 1,5)23) MOHAMED SALAH (Liverpool/Inghilterra)36 punti - 18 gol (coefficiente x 2)23) DENIZ UNDAV (Stoccarda/Germania)36 punti - 18 gol (coefficiente x 2)23) AMAHL PELLEGRINO (Bodo Glimt/Norvegia)36 punti - 24 gol (coefficiente x 1,5)22) MAURO ICARDI (Galatasaray/Turchia)37,5 punti - 25 gol (coefficiente x2)15) JONATHAN DAVID (Lille/Francia)

38 punti - 19 gol (coefficiente x 2)15) ALEXANDRE LACAZETTE (Lione/Francia)38 punti - 19 gol (coefficiente x 2)15) PHIL FODEN (Manchester City/Inghilterra)38 punti - 19 gol (coefficiente x 2)15) ROBERT LEWANDOWSKI (Barcellone/Spagna)38 punti - 19 gol (coefficiente x 2)15) JUDE BELLINGHAM (Real Madrid/Spagna)38 punti - 19 gol (coefficiente x 2)15) DOMINIC SOLANKE (Bournemouth/Inghilterra)38 punti - 19 gol (coefficiente x 2)15) OLLIE WATKINS (Aston Villa/Inghilterra)38 punti - 19 gol (coefficiente x2)14) AKOR ADAMS (Lillestrøm/Norvegia + Montpellier/Francia)38,5 punti - 15 gol (coefficiente 1,5) + 8 gol (coefficiente x 2)

13) ALEKSANDER ISAK (Newcastle/Inghilterra)42 punti - 21 gol (coefficiente x 2)10) VICTOR GYOKERES (Sporting CP/Portogallo)43,5 punti - 29 gol (coefficiente x 1.5)10) LUUK DE JONG (PSV Eindhoven/Olanda)43,5 punti - 29 gol (coefficiente x 1.5)10) VANGELIS PAVLIDIS (AZ Alkmaar/Olanda)43.5 punti - 29 gol (coefficiente x 1,5)9) COLE PALMER (Chelsea/Inghilterra)44 punti - 22 gol (coefficiente x 2)8) ALEXANDER SORLOTH (Villarreal/Spagna)46 punti - 23 gol (coefficiente x 2)5) ARTEM DOVBYK (Girona/Spagna)48 punti - 24 gol (coefficiente x 2)5) LOIS OPENDA (Lipsia/Germania)48 punti - 24 gol (coefficiente x 2)

5) LAUTARO MARTINEZ (Inter/Italia)48 punti - 24 gol (coefficiente x 2)3) ERLING HAALAND (Manchester City/Inghilterra)54 punti - 27 gol (coefficiente x 2)3) KYLIAN MBAPPÉ (Psg/Francia)54 punti - 27 gol (coefficiente x 2)2) SERHOU GUIRASSY (Stoccarda/Germania)56 punti - 28 gol (coefficiente x 2)1) HARRY KANE (Bayern Monaco/Germania)72 punti - 36 gol (coefficiente x 2)