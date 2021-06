Il centrocampista del Chelsea campione d'Europa e della Francia N'Golo Kanté ha parlato in conferenza stampa: "Quest'anno a volte è stato difficile. Penso che il nuovo allenatore abbia permesso di darmi più chiavi in ​​campo, di avere più libertà. Sono stato in grado di crescere nel mio calcio. Pallone d'Oro? Credo sia un po' presto per parlarne adesso. Mancano sei mesi. Mancano tante partite, tante gare. Non serve dire che me lo merito oggi perché mancano molte gare. A volte si può avere un'immagine un po' troppo edulcorata. Sono un giocatore tra tanti altri. Non c'è bisogno di dire che sono il più simpatico. Sono un giocatore come un altro"