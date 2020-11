Prova da urlo per N'Golo Kanté con la maglia della sua Francia contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista ha segnato e dominato in mezzo al campo, dando l'ennesima dimostrazione del perché Antonio Conte insista per averlo con lui all'Inter. Partirà l'assalto nerazzurro già nella prossima finestra di mercato, ma prima la società deve riuscire a cedere Christian Eriksen per via del suo ingaggio pesante.