Assumere un mandato con dei precisi limiti ma fare come se quei limiti non esistessero., centrocampista del Chelsea e della nazionale francese,che noi di Calciomercato.com abbiamo posto nei mesi scorsi come questione su cui fare chiarezza:. Ciò che ha l'effetto di creare un'enorme zona grigia, in cui. Ciò che comporta un'ulteriore serie di rischi in termini di trasparenza e integrità del calcio e della sua economia. La storia da cui prendiamo le mosse è stata raccontata ieri e oggi dal quotidiano francese L'Equipe ; nell'edizione di ieri con un articolo che prova a ricostruire la vicenda nel suo complesso, e in quella di oggi con un'intervista rilasciata da N'Golo Kanté Riassumiamo i fatti per sommi capi, partendo dal dato ultimo.. Questa denuncia si pone come punto di svolta del lungo conflitto fra il calciatore e il suo (ex?) rappresentante per i diritti d'immagine. Un conflitto che comincia a luglio 2017, quando Kanté manifesta l'intenzione di mettere fine al rapporto di rappresentanza, e si trascina fino a oggi poiché quel rapporto non si è ancora concluso nei fatti., che per la gestione della carriera agonistica è assistito da un consulente (Abdelkarim Douis) regolarmente registrato come intermediario presso il registro della Football Association inglese,Pare che i due si siano incontrati a Londra lo scorso settembre per trovare una soluzione di mediazione, e invece ecco quale è stato il risultato.Come è evidente da quanto si può leggere sulle pagine dell'Equipe, la vicenda viene presentata per come raccontata dal calciatore.. Ma a tal proposito va anche detto che nell'articolo pubblicato il 27 novembre viene riferito di unper L'Equipe”. Chi volesse conoscere maggiori dettagli sulla vicenda può consultare il sito del quotidiano francese.Ciò che qui importa rimarcare è che– sempre stando a quanto riferisce N'Golo Kanté –, avvenuta nell'estate del 2018 (e dunque un anno dopo che il calciatore aveva manifestato la volontà di rompere il vincolo col suo consulente per l'immagine). E al di là della vicenda singola, coi suoi dettagli peculiari, emerge il dato che ci pare di maggiore interesse: quali sono i limiti reali e efficaci che possano impedire a un consulente di diritti d'immagine d'essere anche agente per la gestione di carriera? Ci pare che questo tema continui a essere trascurato. Pericolosamente trascurato. Rimaniamo dell'idea che, di per sé,. Invece i diritti d'immagine sono demandati a accordi privatistici che sfuggono a tale disciplina, e dunque sono sottratti all'ordinamento sportivo. Sicché non esistono regole che permettano di intervenire contro i furbetti. Che sono tanti, e per niente “-etti”.Ribadiamo il concetto: siamo consapevoli che la sfida di dare delle regole specifiche sarà molto complicata, e che forse non porterà da nessuna parte. E tuttavia il tentativo va fatto. Entro ieri. Perché i diritti d'immagine possono essere, come il caso di N'Golo Kanté lascia intravedere, un canale per l'esercizio abusivo della professione di agente. Se non addirittura il cavallo di Troia per reinserire nel calcio forme mascherate di TPO/TPI.@pippoevai