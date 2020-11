IL TABELLINO:

Hanno meritato la vittoria con una partita fatta molto bene, basata sulla. Il Portogallo si è messo a giocare solo quando era sotto di un gol, ma lo ha fatto con una squadra senza più equilibrio, con quattro attaccanti e con spazi che la Francia avrebbe potuto sfruttare meglio.che si giocheranno a ottobre del prossimo anno. I portoghesi sono fuori.- Già il primo tempo era stato di marca francese, con, ma tutto nato sempre dall’estro di. Il Portogallo ha risposto con le conclusioni di Ronaldo una sola però davvero pericolosa. Più di CR7, in quei primi 45' il protagonista dei lusitani è stato, il primo dopo un assist strepitoso di Griezmann, il secondo dopo un lancio dello stesso Griezmann per Lucas Hernandez che da sinistra ha messo la palla fra i centrali Fonte e Ruben Dias. Anche la traversa è partita da un’idea dell’attaccante del Barça che su punizione ha servito Varane, testa in mezzo all’area del madridista,. Non si è capito però se si trattava di uno schema pazzesco o molto fortunoso.- Il Portogallo ha lasciato che fosse la Francia a fare la partita, nonostante un assetto molto offensivo a cominciare daie i due portoghesi uscivano raramente. Con Bruno Fernandes nella posizione del trequartista, il ct Santos aveva schierato un tridente formato daa destra, Ronaldo al centro ea sinistra. E’ vero che il trio si scambiava le posizioni, ma CR7 era prevalentemente al centro. Alla fine del primo tempo,: la prima in porta con respinta non facilissima di Lloris, la seconda su punizione sulla barriera, la terza di sinistro al volo (dopo la respinta della barriera) spedita in curva, la quarta di testa (dopo un angolo di Bruno Fernandes) pochi centimetri oltre la traversa. Partendo da ala destra, ha provato anche un cross teso deviato in angolo.- Fra ex e attuali, a Lisbona erano in campo cinque juventini, i portoghesi Cancelo e Ronaldo e i francesi Pogba, Rabiot e Coman, oltre ain panchina.- La Francia ha aumentato ritmo e velocità a inizio ripresa ed è passata meritatamente in vantaggio in fondo a un’altra splendida azione, anche se la rete è stata il frutto dell’unico. Erano saliti di tono Rabiot e ovviamente Kanté e per il centrocampo portoghese era difficile fermarli. Poco più avanti, Griezmann seminava la sua tecnica strepitosa portando la Francia a toccare livelli di grande calcio.- Santos non ha perso tempo, la sconfitta avrebbe cancellato quasi tutte le speranze della sua nazionale di qualificarsi per le finali della Nations League, e due minuti dopo aver preso il gol ha aumentato ancora il peso del suo attacco cone con la squadra schierata col 4-2-4: Diogo Jota a sinistra, Ronaldo e Joao Felix al centro, Bernardo Silva a destra. Altra occasione francese con Pogba, al primo inserimento in area avversaria e subito dopo, con un attacco a pieno organico,. C’erano spazi da sfruttare per la squadra di Deschamps e un altro tocco di Griezmann per l’assist di Hernandez a favore di Martial che, per la terza volta consecutiva, non ha avuto fortuna per un altro decisivo intervento di Rui Patricio.- E’ aumentata la pressione dei padroni di casa,per riequilibrare il centrocampo) ha mollato una sventola dal limite su cui Lloris ha fatto la più bella parata della sua serata. Poco dopo,Portogallo-Francia 0-1PORTOGALLO (4-2-1-3): Rui Patricio 6; Cancelo 5,5 Fonte 6 Ruben Dias 6 Guerreiro 5,5; Danilo 6 (40' st Sergio Oliveira sv) William Carvalho 5,5 (11' st Diogo Jota 6); Bruno Fernandes 5,5 (26' st Moutinho 6); Joao Felix 5,5 (40' st Paulinho sv) Ronaldo 6 Bernardo Silva 5 (26' st Trincao 6). A disposizione: Lopes, Semedo, Pedro Neto, Ruben Neves, Mario Rui. Rui Silva. Ct: Santos 5,5.FRANCIA (4-3-1-2): Lloris 6,5; Pavard 6 Varane 6,5 Kimpembe 6 L. Hernandez 6; Pogba 6 Kanté 8 Rabiot 7; Griezmann 7,5; Coman 6,5 (14' st Thuram 6) Martial 5,5 (33' st Giroud sv). A disposizione: Mandanda, Digne, Lenglet, Zouma, Aguilar, Dubois, Tolisso, Nzonzi, Sissoko, Maignan. Ct: Deschamps 7ARBITRO: Stieler (Germania) 6,5MARCATORI: 9' st Kanté (F)AMMONITI: 16' st Lloris (F) per comportamento non regolamentare, 34' st Kanté (F) e 37' st Hernandez (F) per gioco falloso.