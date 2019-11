Obiettivo di Juventus e Real Madrid, N'Golo Kanté può chiudere la carriera al Chelsea. Lo rivela lo stesso centrocampista francese a Téléfoot: "Il Chelsea è diventato troppo piccolo per me in quanto ad ambizioni? No. Quando sono arrivato dal Leicester, avevo appena vinto il mio primo titolo. Il Chelsea mi ha aiutato molto e spero che mi permetta di vincere altri titoli. Chiudere la carriera al Chelsea? Certo. Sono sotto contratto fino al 2023, spero di continuare a vivere belle stagioni qui fino al 2023".