"Non possiamo subire 4 gol a partita. Facciamo sempre gli stessi errori. Partiamo male e la partita si mette in salita per noi. Stiamo lavorando ma non vedo novità positive purtroppo", con queste parola Andrea Pirlo ha commentato la seconda sconfitta consecutiva del suo Karagumruk. Dopo il ko per 4-2 con l'Alanyaspor, la squadra dell'ex Juve ha perso anche con il Besiktas per 4-1, restando quindi ultima in classifica in Turchia.