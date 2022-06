Dopo l’ultima stagione in Serie B al Frosinone, Matteo Ricci è vicino al Karagümrük di Andrea Pirlo. I club stanno trattando sulla base di un prestito annuale per 450mila euro più bonus. Trattativa ai dettagli che potrebbe essere definita già nei prossimi giorni.



IL PROFILO - Centrocampista classe ‘94, dopo una stagione positiva allo Spezia con tanto di convocazione in Nazionale, l’estate scorsa Ricci era rimasto senza squadra prima di firmare in B col Frosinone: 2 gol e 4 assist da titolare fisso nella squadra di Grosso. Ora all’orizzonte c’è la prima esperienza all’estero, Pirlo vuole mettere nelle sue mani il centrocampo del Karagümrük.