Dopo Francesco Farioli e Andrea Pirlo, il Fatih Karagümrük vuole un altro allenatore italiano:. L'ex difensore è reduce dall'ultima esperienza sulla panchina del Benevento conclusa con l'esonero a febbraio scorso, ma presto potrebbe ripartire con una nuova avventura in Turchia.- Da giorni il Karagümrük è in pressing su Cannavaro in attesa di una risposta: l'allenatore ha preferito prendersi qualche giorno di tempo in più rispetto a quello stabilito per confrontarsi con il suo agente e valutare bene la proposta. Sul contratto infatti ci sono alcuni aspetti che non lo convincono del tutto:; la squadra infatti ha perso i due bomber della scorsa stagione: Borini è andato via a contratto scaduto (ci sta pensando la Sampdoria) e Mbaye Diagne ha terminato il prestito. In due hanno segnato 42 dei 75 gol totali.- Cannavaro ha fatto anche una chiamata all'amico Pirlo che la realtà Karagümrük l'ha vissuta da vicino per tutta la scorsa stagione, fino alla risoluzione del contratto nel mese di maggio, a poche settimane dalla fine del campionato.. Entro oggi potrebbe arrivare una risposta definitiva da parte dell'allenatore, se dovesse accettare sarebbe il terzo allenatore italiano nella storia del Karagümrük.