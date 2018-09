Al Bordeaux è stato giorno di presentazione per il nuovo attaccante Yann Karamoh, arrivato in prestito dall'Inter: "Mi aspetto in primo luogo di avere spazio in campo, visto che all'Inter ne avevo poco. E anche di fare una buona stagione. Ho scelto Bordeaux perché è una squadra che guardavo molto anche quando ero al Caen; ne osservavo lo stile di gioco, molto basato sul possesso. E poi il fatto che sia in Europa offre la possibilità di giocare più partite".



Karamoh ha poi aggiunto: "Ho appreso molte cose coi nerazzurri, sia sotto l'aspetto tecnico che tattico. È andato tutto molto bene coi miei compagni e con la società, da quel punto di vista non ho nulla da dire. Se ho ancora voglia di impormi all'Inter? Perché no. Ma questa è una cosa che vedrò più verso la fine della stagione. Per il momento, sono nell'ottica di giocare qui, fare le mie partite, poi vedremo cosa accadrà".





L'attaccante classe '98, utilizzato con continuità nel pre-campionato nerazzurro ma finito in fondo alle gerarchie di Spalletti dopo gli acquisti di Politano, Lautaro Martinez e Keita, era stato trattato nei giorni scorsi anche dal Saint-Etienne, ma il fatto di poter giocare in Europa League col Bordeaux è stato un fattore determinante nella sua scelta.