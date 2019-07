Hernani e Karamoh sono arrivati nel ritiro del Parma. Oggi sarà il turno di Gervinho, che ha usufruito di un permesso speciale e sta trattando il prolungamento del contratto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo per l'attacco è sempre il ritorno di Inglese dal Napoli. La pista alternativa porta a Barrow dell'Atalanta: qualche problema per il doppio arrivo di Cornelius e Kulusevski, ma nulla di insormontabile e nei prossimi giorni si lavorerà per l'intesa.