Yann Karamoh, esterno di proprietà dell'Inter in prestito al Bordeaux per questa stagione, ha parlato a Sud Ouest dei progetti che il club nerazzurro ha per lui: "All'Inter mi vedono come un giocatore della nazionale francese tra qualche anno. Pensano che abbia un grande potenziale e non vogliono commettere lo stesso errore fatto con Philippe Coutinho qualche tempo fa, nell'Inter non giocava, poi se n'è andato ed è esploso".



FUTURO NERAZZURRO - "Sono arrivato giovane a Milano e non è stato facile imporsi, lì c'erano tanti grandi giocatori. È difficile ugualmente ora per Keita e Lautaro Martinez, che è un giocatore super. Prima di trasferirmi al Bordeaux ho parlato con tutto lo staff nerazzurro e mi hanno detto che potevo partire, ma mi avrebbero tenuto il posto".