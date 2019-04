Il prestito al Bordeaux di Yann Karamoh, tra alti e bassi, ha messo in mostra il calciatore di proprietà dell'Inter. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il francese in estate potrebbe muoversi ancora, diventando una pedina di mercato per la società nerazzurra: tra le varie squadre sulle sue tracce anche la Fiorentina, che già lo aveva seguito prima dello 'scippo' interista.